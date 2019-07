Eine etwas speziellere Tierrettung hatten am Donnerstag Bundespolizisten in Leipzig auf dem Plan. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte am Hauptbahnhof Leipzig eine Fledermaus gefunden und der Bundespolizei übergeben. "Das Tier war augenscheinlich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und dehydriert", schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung.



Die kleine Fledermaus wurde behutsam in einen Karton gelegt und für mehr Ruhe abgedeckt. Dank einer Stärkung aus einem Wasserschälchen hatte sich das Tier bereits etwas erholt, als es ans Veterinäramt Leipzig übergeben wurde.