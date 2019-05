Wie viele der Fahrgäste angeschnallt waren, kann weder die Polizei noch das Unternehmen sagen. Die Flixbus-Fahrer seien dazu angewiesen, vor Beginn einer Fahrt in mehreren Sprachen auf die gesetzliche Anschnallpflicht hinzuweisen, teilte das Unternehmen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Allerdings könnten die Fahrer nicht sicherstellen, dass alle Passagiere der Pflicht nachkommen.

Henrik Liers von der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden ist der Meinung, die Busunternehmer und - Hersteller könnten hier noch mehr tun. Prinzipiell wären auch technische Lösungen denkbar, wie sie aus dem Pkw-Bereich bekannt sind, sagt Liers MDR SACHSEN. Die Fahrzeuge würden durch eine Gurtstatusanzeige an jedem Sitz zwar teurer. Wenn ein Busfahrer dann aber konsequent nicht eher losfahren würde, bis alle angeschnallt wären, hätte das sicher auch einen erzieherischen Effekt auf alle Mitreisenden, sagte Liers.

Die Fernbusflotte sei mit modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet, so das Unternehmen. Dazu gehörten Fahrdynamikregelung, Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, Aufmerksamkeitsassistent sowie Brems- und Notbremsassistent. Flixbus gehe damit weit über die geforderten Standards hinaus. Ob der Unfallbus einen Aufmerksamkeitsassistenten hat, konnte ein Unternehmenssprecher allerdings nicht sagen. Solche Systeme sollen Sekundenschlaf erkennen und den Fahrer frühzeitig warnen.

Nach Einschätzung des Unfallforscher Henrik Liers sollte die gesetzlichen Anforderungen an Notbremssysteme verschärft werden. Darüber hinaus sollten auch andere Systeme verpflichtend werden, die dem Fahrer assistieren oder in Notsituationen unterstützen, etwa eine Fahrerzustandserkennung, so Liers.