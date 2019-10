Flixtrain, der Eisenbahnableger von Flixbus, will von Dezember an auch Leipzig ansteuern. Das teilte das Unternehmen in einer Presserklärung mit. Dazu soll die bestehende Verbindung zwischen Köln und Berlin verlängert werden. Die Züge würden dann zwischen Aachen und Leipzig bis zu zweimal am Tag fahren. Zwischen Leipzig und Berlin halten die Fernzüge in Lutherstadt Wittenberg.