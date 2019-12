In nicht mal 90 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof nach Leipzig. Schneller als der Fern-Bus also, aber langsamer als der ICE. Dafür aber mit niedrigen Preisen. "Ich habe für die Fahrt 1,13 Euro bezahlt", erzählt ein Fahrgast. "Das ist unschlagbar." Der niedrige Preis ist kein Einzelfall. "Ich habe 1,11 Euro bezahlt, plus Sitzplatzreservierung", so eine Frau. "Bei der Bahn wären das 35 Euro gewesen."