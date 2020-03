Der europäische Gesamtbestand des Eisvogels (Alcedo atthis) wird auf etwa 120.000 Brutpaare geschätzt. Davon brüten 4.500 bis 7.000 in Deutschland. In weiten Teilen Europas ist schon seit längerem ein Rückgang festzustellen, so dass der Eisvogel mittlerweile in den Roten Listen Deutschlands, der Niederlande, Luxemburgs, der Schweiz, Tschechiens und Österreichs verzeichnet ist. Bildrechte: colourbox