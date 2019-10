Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat der 25 Jahre alte Fahrer eines Transporters in Leipzig-Holzhausen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei teilte mit, zunächst sei der Mann am frühen Dienstagmorgen mit dem Fahrzeug in Liebertwolkwitz vor dem Funkstreifenwagen geflohen und mit teilweise 150 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaften gerast. In einer Linkskurve in Holzhausen kam demnach der Transporter nach links von der nassen Straße ab, streifte zunächst ein geparktes Auto und stieß gegen einen dahinter geparkten VW-Bus. Dieser wurde auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.



Die Beamten stellten schließlich den zu Fuß fliehenden Mann. Der 25-Jährige stammt aus Leipzig und ist der Polizei bekannt. Den Transporter hatte er gestohlen. Am Fahrzeug befanden sich ebenfalls gestohlene Kennzeichen. Der Dieb war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein Drogenschnelltest schlug auf Amphetamine an. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet