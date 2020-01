Die Mitteldeutsche Flughafen-Holding will das Vorfeld das Flughafens Leipzug/Halle massiv erweitern. Dafür sollen 250 Millionen Euro investiert werden. Konkret geht es um mehr Stellflächen für Frachtmaschinen, um dem stetigen Wachstum des Frachtdrehkreuzes Rechnung zu tragen und den Flughafen zukunftstauglich zu machen. Am Mittwochabend werden in Schkeuditz die Anwohner über das Vorhaben informiert.