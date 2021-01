Der Flughafen Leipzig/Halle wird ein Drehkreuz für humanitäre Einsätze. Wie das Deutsche Rote Kreuz dem MDR mitteilte, hat sich die EU-Kommission für den Standort in Mitteldeutschland sowie Frankfurt/Main entschieden. Das Vorhaben ist für sieben Jahre angelegt und Teil eines EU-Gemeinschaftsprojektes. Den Standort in Leipzig wird das DRK Sachsen betreiben.

Allein für den Flughafen Leipzig/Halle erhält die Organisation 22 Millionen Euro aus Mitteln des EU-Katastrophenschutzes. In Frankfurt und Leipzig sollen nun Logistikzentren für medizinische Schutzausrüstung wie Schutzkittel und FFP2-Masken entstehen. Noch Mitte des Jahres soll Nach DRK-Angaben das Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle in Betrieb gehen.



Vorerst wird es wohl um Hilfsgüter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gehen. Langfristig könnten von Leipzig/Halle aus aber auch andere Güter verschickt werden, die man im Katastrophenfall braucht - weltweit. Neben Frankfurt/Main und Leipzig haben sich auch Hannover und das Land Brandenburg um die Drehkreuze beworben.



Ob mit der Neuansiedlung auch neue Jobs entstehen, ist noch nicht bekannt.