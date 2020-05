In Anwesenheit der Landräte von Leipzig und Nordsachsen überreichte Thanh Long vom vietnamesischen Unternehmen GEDU International die medizinische Schutzausrüstung an Cord Meyer, Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land, der sie an die Kliniken weiterreichen wird. Mit der Lieferung vertieften die Sana Kliniken ihre Beziehung zu den vietnamesischen Partnern, erklärt Meyer: "Wir wollen bei der Ausbildung von medizinischem Fachpersonal und Ärzten zusammenarbeiten. Außerdem geht es um die Behandlung von vietnamesischen Patienten in der Region."