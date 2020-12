Die Landesdirektion wies die Vorwürfe gegenüber MDR SACHSEN in einer Stellungnahme zurück. Die Planungsunterlagen zum Flughafenausbau liegen den Angaben zufolge seit dem 16. November in siebzehn Städten und Gemeinden aus. Die gesetzliche Frist für die Auslegung betrage einen Monat. Die nötigen Bekanntmachungen seien erfolgt. Außerdem gab die Landesdirektion an, sie habe vor Beginn der Planauslegung alle Städte und Gemeinden kontaktiert und abgefragt, ob ein Zutritt zu den öffentlichen Gebäuden und die Einsichtnahme in die Planungsunterlagen möglich sei. Das sei von allen zugesichert worden. Es bestehe "kein Grund zur Annahme, dass interessierte Personen von der Möglichkeit ausgeschlossen sind, die Unterlagen vor Ort einzusehen." Auch seien die Unterlagen im Internet einsehbar - auch über den 15. Dezember 2020 hinaus.