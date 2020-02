Der südliche Auwald in Leipzig wird am Freitag geflutet. Dazu wird das Obere Paußnitzsiel - der Gewässerdurchfluss zur Elster - geschlossen. So fließe das Wasser nicht mehr in die Elster, sondern werde sich auf drei bis vier Hektar im Auwald verteilen, sagte Uta Zäumer von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig. Es dauere etwa eine halbe Woche, ehe man das Wasser in dem Gebiet stehen sieht. Später wird das Siel wieder geöffnet, dann fließt das Wasser aus dem Auwald wieder ab.