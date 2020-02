Seit 1993 wird der Auwald regelmäßig im Frühjahr in der Regel für rund zwei Wochen künstlich geflutet. Hintergrund ist das fehlende Wasser im Naturschutzgebiet. Verantwortlich dafür sind zum einen die zurückliegenden Tagebauerschließungen rund um Leipzig, die den Grundwasserspiegel enorm abgesenkt haben und der Bau von Deichen entlang der Elster. Zum anderen hat die extreme Trockenheit der vergangenen Sommer den Wassermangel forciert.



Seitdem der Auwald künstlich mit dem notwendigen Nass versorgt wird, hat sich die Situation in dem Naturschutzgebiet laut Unterer Naturschutzbehörde zu Teilen gebessert. Großflächig sei der Spitzahorn, ein auwalduntypisches Gehölz, zurückgegangen. Baumarten wie die Feldulme, die ein typisches Gehölz für den Auwald ist, seien dagegen gefördert worden. Langfristig könnten sich auf der Flutungsfläche sogar Wasserschwertlilien und mehr Erlen ausbreiten, was heute sehr selten ist. Auch in der Fauna zeichnet sich Dank der künstlichen Flutung eine verbesserte Situation ab. Feuchtigkeitsliebende Tiere, wie Schnecken- und Käferarten, seien zunehmend eingewandert.



In Zukunft will das Amt für Naturschutz die Flutung noch optimieren und ausbauen. Eine "dynamische Aue" soll innerhalb der kommenden drei Jahre entstehen, wobei auch Deiche zurückgebaut werden sollen. Dann könnte der Auwald bald wieder ganz natürlich geflutet werden.