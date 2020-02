Mit rund 4,3 Millionen Euro unterstützt der Freistaat Sachsen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) beim Kauf von 50 neuen Fahrzeugen. Verkehrsminister Martin Dulig hat nach Angaben seines Ministeriums am Donnerstag einen entsprechenden Fördermittelbescheid den LVB übergeben. Mit den Mitteln unterstützt der Freistaat die Beschaffung von 16 Gelenkomnibussen und 34 Standardstadtbussen mit Dieselantrieb nach Abgasnorm Euro VI. Alle Busse kommen von der Firma Solaris und sind barrierefrei, also ohne Treppen an den Ein- und Ausstiegen.