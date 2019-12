Die Basis einer Statue des Enkels Ramses‘ II., Sethos II - Forscher entdeckten in Kairo die Relikte einer alten Stadt.

Die Basis einer Statue des Enkels Ramses‘ II., Sethos II - Forscher entdeckten in Kairo die Relikte einer alten Stadt. Bildrechte: Universität Leipzig

Ein deutsch-ägyptisches Forscherteam hat in Kairo überraschend Feuerungsanlagen einer Brauerei aus dem vierten Jahrtausend vor Christus gefunden. Damit hätten die Wissenschaftler erstmals Einblicke in die Frühgeschichte der späteren Tempelstadt Heliopolis erlangt, teilte die Universität Leipzig am Donnerstag mit. Es seien Notgrabungen nach einem Fund bei Bauarbeiten gewesen.