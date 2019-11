ein Teil des berühmten Steins von Rosette steht im Museum. Ursprünglich war die Stele viel größer. Bildrechte: Franziska Naether

Die Sprache der alten Ägypter ist seit langem ausgestorben. Trotzdem können wir Menschen der Neuzeit die alten Schriften und Artefakte entziffern. Ein berühmter Stein hat das ermöglicht: Der Stein von Rosette (französisch) oder Rosetta (englisch). Der wird im British Museum in London ausgestellt. Rund sechs Millionen Menschen bestaunen jedes Jahr die dreisprachige Inschrift des Steins.



Geht es nach zwei Leipziger Wissenschaftlerinnen, dann muss nun niemand mehr extra wegen des Übersetzungssteins nach London reisen. Sie haben eine App entwickelt, in der der berühmte Stein in moderner Form dargestellt und lesbar ist. Damit kann man sich altägyptische Texte übersetzen.