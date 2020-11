Sport ist gesund. Das dachte sich der zwölfjährige Jannis und traf sich mit Freunden zum Parcours, einer Art modernem Hindernislauf. Und da ist es passiert: "Der Trick war halt von einem Fahrradständer zum nächsten zu springen und beim zweiten bin ich abgerutscht." Jannis brach sich den Unterarm. Der wurde vergangene Woche in der Leipziger Uniklinik geschient - mit einem sogenannten "Woodcast". Dieser neue Gips aus Holzchips sieht aus wie Pressspan, ist aber besonders gut formbar.

Wir haben natürlich noch andere Ruhigstellungsmethoden, aber wir setzen das jetzt zunehmend ein. Das Holz wird in einem Wärmegerät erhitzt und ist dann gut modellierbar an den Unterarm oder jede andere Lokalisation.

Und diese Holz-Gips-Schiene soll noch weitere Vorteile haben. Das haben die Ärzte der Uniklinik und Forscher der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Leipzig jetzt in einer Vergleichsstudie an 170 Kindern und Jugendlichen bewiesen, meint der Oberarzt.