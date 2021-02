Das sonnige Winterwetter hat die Leipziger am Sonntag nach draußen gelockt. Auch der zugefrorene Karl-Heine-Kanal zog viele in seinen Bann. Einige Bewohner der Stadt nutzen Wetter und eisige Temperaturen, um auf dem Karl-Heine-Kanal Eislaufen zu gehen. Für eine Frau wurde der Spaß auf den Kufen allerdings zum Verhängnis. Nach Polizeiangaben brach die 29-Jährige im Eis ein. Nachdem sie gerettet und medizinisch versorgt wurde, sei sie nach Hause gebracht worden, so die Polizei.