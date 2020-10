Das Amtsgericht Leipzig hat eine Polizistin freigesprochen, die wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses angeklagt war. Ein Tatnachweis konnte laut Staatsanwaltschaft nicht erbracht werden. Der Polizistin war vorgeworfen worden, einer Privatperson in einem Schnellrestaurant Interna über den Mord an einem 34-Jährigen in Plagwitz erzählt zu haben.



Der Mann war vor drei Jahren vor seinem Wohnhaus erstochen worden. Die Tat ist noch nicht aufgeklärt.