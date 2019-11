Über 150 Länder weltweit haben am Freitag den Klimastreik ausgerufen. Gemeinsam mit hunderten Städten in Deutschland nahmen auch in Sachsen insgesamt 14 Orte an den Protesten teil. In Leipzig bildeten sie den Abschluss der "Public Climate School", der Klimastreikwoche der Studenten. Eine Woche lang wurde in der HTWK und der Uni Leipzig über die Zukunft des Planeten diskutiert.

Sternmarsch

Am Nachmittag versammelten sich die Studenten auf dem Innenhof des Hauptgebäudes am Augustusplatz und zogen gemeinsam mit tausenden Demonstranten aus Möckern, Gohlis und Connewitz zum Verwaltungsgericht. Sogar aus Taucha stieß ein Zug hinzu. Alisa Uhrmann von "Fridays For Future Leipzig": "Wir freuen uns, dass sich so viele verschiedene Gruppen in eigenen Demonstrationen auf dem Weg zum Simsonplatz machen. Damit zeigen wir in allen Stadtteilen Leipzig: Die Klimakrise betrifft uns alle."

Proteste auch im Leipziger Umland

Auch in Grimma versammelten sich die Menschen bei Wind und Regen. Mira Zieger, "Fridays For Future" in Grimma erklärte: "Am Freitag vor der UN-Klimakonferenz soll international gezeigt werden, dass jetzt endlich gehandelt werden muss. Wir brauchen dringend ein neues Klimapaket, welches mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmt."

Jung und Alt auf der Straße

Neben Studenten und Schülern beteiligten sich auch viele Eltern und sogar Großeltern an den Protesten. Zahlreiche Organisationen schlossen sich an. Matti Lehmann von "Fridays For Future Leipzig" dazu: "Wir teilen uns thematisch auf, um sichtbar zu machen, wie universell diese Krise ist, aber wir stehen gemeinsam auf der Straße hinter einer Forderung: Neustart Klima."

Kohleproteste am Sonnabend