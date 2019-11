Auf dem Leipziger Südfriedhof herrscht im November viel Betrieb. Besucher, bepackt mit herbstlichen Gestecken und Blumen, passieren das große Eingangstor. Auch am heutigen Ewigkeitssonntag werden viele Angehörige die Gräber ihrer Lieben aufsuchen. Denn der letzte Sonntag des Kirchenjahres steht im Zeichen der Verstorbenen: Vor allem heute soll an die Toten erinnert werden.

Kunstvolle Gräber und Urnenfelder - der Südfriedhof in Leipzig bietet viele Bestattungsvarianten. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Im Schatten des Völkerschlachtdenkmals reiht sich zwischen Bäumen, Sträuchern und Wiesen Grabstein an Skulptur und Gedenktafel an Urnenfeld. Der Südfriedhof ist beliebt. Die Parkanlage zieht längst nicht nur Trauernde an. Spaziergänger wandeln auf den Wegen, genießen Stille, Natur und viele kunstvolle Gräber. Sogar Führungen werden angeboten.



Doch bei weitem nicht alle sächsischen Friedhöfe sind so gut besucht – und belegt. Soziologe Matthias Horx erklärt im Interview mit der Deutschen Presseagentur: "Friedhöfe haben einen gewissen Rhythmus. Normalerweise werden die Gräber 20 oder 25 Jahre erhalten. Damit entstand eine bestimmte Friedhofsarchitektur." Doch heute gebe es überall Leerflächen.

Friedhöfe in der Krise

Ein Großteil der Sachsen lässt sich nach dem Tod einäschern. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Auch Matthias Oelke von der Evangelischen Landeskirche Sachsen beobachtet das seit Jahren: "Das liegt unter anderem an der steigenden Zahl der Urnenbestattungen und anonymen Beisetzungen in Grabfeldern." Urnengräber bräuchten deutlich weniger Platz als die früher weit verbreiteten Erdreihengräber.



Laut Oelke werden heute etwas 80 Prozent der Verstorbenen in Sachsen in einer Urne beigesetzt - wobei es starke regionale Unterschiede gibt. Grund für den Jahrzehnte andauernden Trend sieht er auch in der Zeit der DDR: "Damals wurde die Urnenbestattung propagiert. Die Kirche war eher gegen die Einäscherung." Doch auch nach der politischen Wende haben sich immer mehr Menschen gegen das klassische Grabmal entschieden.

Der Preis der letzten Ruhe

Für den Trend zur Urne sieht Bestatterin Franziska Schönfeld aus Döbeln auch finanzielle Gründe: "Vor einigen Jahren ist das Sterbegeld weggefallen. Somit muss die Bestattung alleine von den Angehörigen getragen werden." Eine Urne beispielweise sei schon für 300 Euro zu haben, ein Sarg sei um ein Vielfaches teurer.

Doch nicht nur der Preis ist entscheidend. Auch individuellere Ausdrucksformen der Trauer sind verantwortlich für den Wandel auf den Friedhöfen. Wer nach Alternativen sucht, der wird fündig: ein Diamant aus der Asche des Verstorbenen als Schmuckstück, Windbestattung im eigenen Garten oder eine Nachthimmelbestattung per Feuerwerk. Die Auswahl ist groß - allerdings auch so manche gesetzliche Hürde. Denn es gilt die Friedhofspflicht in Deutschland. Verstorbene müssen auf einem Friedhof beigesetzt werden, das ist gesetzlich von den Bundesländern geregelt. Und die erlauben nur sehr wenige Ausnahmen.

Eine Urne und ein Holzkreuz stehen in einem Friedwald - dauerhaft dürfen sie nicht bleiben. Bildrechte: dpa Immer beliebter werden sogenannte Baumbestattungen. Seit 2001 gibt es in Deutschland die Möglichkeit, Asche in einem speziell ausgewiesenen Waldstück beizusetzen. In Sachsen ist das unter anderem bei Bennewitz möglich. Seit 2015 wird ein Teil des Planitzwaldes als Friedwald-Standort betrieben. Laut Carola Wacker-Meister vom Unternehmen Friedwald haben sich seitdem mehr als 5.000 Menschen für die naturnahe Beisetzung im Planitzwald entschieden. Eine kleine Namenstafel am Baum macht auf die Grabstätte aufmerksam, individueller Grabschmuck ist nicht erlaubt. Dafür entfällt auch die Grabpflege.

Wie zeitgemäß ist die Friedhofspflicht?

Für Matthias Oelke von der Evangelischen Landeskirche Sachsen ist diese recht neue Bestattungsform ein Geschäft: "Der Bestattungswald platzt hinein in unsere Friedhofskultur, die über Jahrhunderte gewachsen ist." Die Waldbesitzer hätten ein starkes wirtschaftliches Interesse. Auch die Urne im Regal - wie es in anderen Ländern durchaus möglich ist - hält er für einen falschen Weg. So hätten zum Beispiel andere Trauernde keinen Zugang und Ort zum Trauern. Er wünscht sich, dass die Menschen auch in Zukunft am Friedhof als klassischen Bestattungsort festhalten, "als einen Ort des würdigen Abschieds auf einem geschützten Areal."

Auch Bestatterin Franziska Schönfeld möchte, dass Sachsen weiterhin an der Friedhofspflicht festhält: "Ich finde es in unserer Gesellschaft wichtig, weil damit kontrolliert wird, dass kein Schindluder mit den Verstorbenen getrieben wird." Dass Angehörige die Asche mit nach Hause nehmen könnten, ist für die Bestatterin nur eine Lösung auf Zeit, um Abschied zu nehmen. Es müsse dann kontrolliert werden, "dass die Verstorbenen auch wirklich beigesetzt werden. Denn neben den Trauernden wird es auch die geben, die sich die Friedhofskosten sparen wollen."

Der Südfriedhof in Leipzig ist als großer Park angelegt. Hier wandeln nicht nur Trauernde, sondern auch Spaziergänger. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Wunsch und Wirklichkeit

Die Bestatterin ist überzeugt: "Wenn die Leute besser aufgeklärt wären, was es für Möglichkeiten gibt, würden nicht so viele Menschen von den Friedhöfen abwandern. Wenn Trauergäste 'Friedhof' hören, dann denken sie automatisch an ihre normale Grabstelle, Grabstein, Grabeinfassung für 20 Jahre. Sie denken: 'Ich muss jede Woche Blumen gießen.' Das ist heute nicht mehr so. Ich bin der Meinung, es gibt mittlerweile so viele Bestattungsalternativen, dass tatsächlich für jeden eine Bestattungsart dabei sein kann."