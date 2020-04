Wenn das trockene warme Wetter anhält, sind durch den Raupenbefall auch Gärten und Parks in Gefahr. Am liebsten fressen die Raupen Eichenblätter. Deshalb lohnt es sich für Kleingärtner und Naturfreunde, gezielt Eichen nach den verdächtigen weißen Flecken abzusuchen und möglichst mechanisch zu entfernen.

Mit einer Drahtbürste kann man die Schwämmchen gut bis zu einer Höhe von zwei Metern abbekommen. Für den Bereich bis vier Metern kann man die Bürste an einen Besenstiel befestigen. Andreas Padberg Forstbezirksleiter Region Leipzig, Sachsenforst

Die entfernten Eier sollten in einem Eimer mit heißem Wasser übergossen oder in einem Plastikbeutel mit dem Hausmüll entsorgt werden, rät Padberg. Falls die Raupen schon geschlüpft sind und der Befall noch nicht so stark ist, könnten die Raupen auch mit Handschuhen abgesammelt werden. Baumstämme könnten auch in Jutesäcke gewickelt werden, in die die Raupen hineinkriechen. Anschließend könne der Sack in heißes Wasser getaucht oder in Spülwasser gebadet werden, rät Padberg. Dann können die Schädlinge keinen Schaden mehr anrichten. So sieht ein Schwammspinner-Eiergelege aus der Nähe aus. Bildrechte: MDR/Kathrin Große

Der Schwammspinner hat im vergangenen Jahr vor allem im Leipziger Südraum und in der Region um Hoyerswerda gewütet. In diesem Jahr konzentriert sich der massenhafte Befall nach Angaben von Sachsenforst weiter in der Leipziger Region, beispielsweise am Cospudener See. Bei Hoyerswerda seien keine großen Gelege mehr gefunden worden. Dennoch könne es sein, dass sich auch anderswo in Sachsen der Schwammspinner einnistet. Denn: Sachsenforst pflanzt derzeit verstärkt Eichenbäume.

Kahlfraß an einer Buchsbaumhecke. Bildrechte: MDR/Kathrin Große

Während der Schwammspinner gerade am Erwachen ist, fressen sich bereits die grün-schwarzen Raupen des Buchsbaumzünslers mit mächtigem Appetit durch Hecken und Sträucher, vor allem in Kleingärten. Wer hier mit gezieltem Blick, Zange und Handschuhe beherzt die Raupen abliest, könne den Wettlauf noch gewinnen, so Padberg. Der Faktor Zeit sei derzeit alles. Andreas Padberg: "Jetzt wo das frische Grün kommt, entscheidet sich, wie die Entwicklung der Schadinsekten in diesem Jahr verlaufen wird." Diese 400 Zünsler-Raupen wurden an zwei Tagen entdeckt und mit Handschuhen und Zange von einer Hecke abgelesen. Bildrechte: MDR/Kathrin Große

Quelle: MDR