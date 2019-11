In der ersten Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig das Abendspiel gegen den 1. FC Köln 4:1 gewonnen. Die Leipziger rückten damit bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach heran. Für die Sachsen war es der vierte Liga-Sieg in Serie. Fußball-Nationalspieler Timo Werner mit seinem 75. Tor im 200. Bundesliga-Spiel (22. Minute), Emil Forsberg (32./Foulelfmeter/79.) und Konrad Laimer (37.) erzielten die Tore für Leipzig. Rafael Czichos gelang nur das zwischenzeitliche 1:3 (39.) für die Kölner.