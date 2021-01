In der ersten Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig im Duell der Verfolger von Tabellenführer Bayern München drei Punkte geholt. Die Mannschaft gewann das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Christopher Nkunku in der 51. Minute. In der Tabelle festigten die Leipziger damit ihren zweiten Platz. Sie haben fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten Eintracht Frankfurt und weiter sieben Punkte Rückstand auf Bayern München