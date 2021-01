Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Sprung an die Tabellenspitze am Sonnabend verpasst und damit seinem Trainer Julian Nagelsmann dessen kleines Jubiläum verdorben. Beim 50. Spiel des Trainers auf der Bank der Leipziger kam der Tabellenzweite beim VfL Wolfsburg über ein 2:2 Unentschieden (1:2) nicht hinaus. Die Wolfsburger wahrten ihren Heimvorteil und bleiben damit in der Wolfsburger Arena weiterhin ungeschlagen.

Leipzigs frühe Gäste-Führung gelang Nordi Mukiele in der 5. Minute. Die Tore für die Niedersachsen, die ihren sechsten Heimsieg in Serie feierten, erzielten Jubilar Wout Weghorst in der 22. Minute per Kopfball und Renato Steffen in der 35. Minute. Willi Orban traf zum 2:2 in der 54. Minute. Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München könnte seinen Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig auf vier Punkte ausbauen - wenn die Bayern am Sonntag gegen den SC Freiburg gewinnen.