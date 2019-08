Bundesligist RB Leipzig hat ein Testspiel gegen Aston Villa mit 1:3 verloren. Am Sonntag will RB noch einmal gegen die Engländer testen, dann allerdings ohne Publikum. Am 11. August bestreitet RB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück das erste Pflichtspiel unter Trainer Julian Nagelsmann.