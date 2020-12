Bundesligist RB Leipzig hat in der Fußball-Champions-League seine Chance auf das Erreichen des Achtelfinales gewahrt. Die Mannschaft setzte sich am vorletzten Spieltag der Gruppenphase bei Basaksehir Istanbul mit 4:3 durch. Damit gehen die Leipziger mit neun Punkten ins letzte Gruppenspiel am kommenden Dienstag zu Hause gegen Manchester United. Das Hinspiel gegen die Engländer hatte RB 0:5 verloren.