Im DFB-Pokal und in der Bundesliga hat RB-Leipzig zuletzt den Zuschauern ein echtes Tor-Festival geboten. 6:1 gegen Wolfsburg und 8:0 gegen Mainz provozierten wahren Fan- und Pressejubel. Vor dem Champions-League-Spiel in St. Petersburg am Abend betrachtet RB-Trainer Julian Nagelsmann die Lage dagegen relativ nüchtern: "Ich weiß, dass die Bewertungszeiträume im Fußball extrem kurz sind", sagte der 32-Jährige und verwies darauf, dass noch bis vor einer Woche das Gerede von einer Krise groß war.