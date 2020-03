Über 42.000 Zuschauer haben in der ausverkauften Red-Bull-Arena am 10. März den Viertelfinal-Einzug des Fußballteams RB Leipzig in der Champions League gesehen. Mittlerweile ist sicher: Einige heimische Fans waren ohne ihr Wissen mit dem Coroavirus infiziert. Obwohl Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon am 8. März empfohlen hatte, auf Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern zu verzichten, sagten die Organisatoren das Spiel nicht ab.