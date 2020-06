Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat die Rückkehr in den Profi-Fußball verpasst. Der Mannschaft gelang im Relegationsrückspiel gegen den SC Verl nur ein 1 zu 1. Da die Ostwestfalen im Hinspiel in Leipzig 2 zu 2 gespielt hatten, zieht nun der SC Verl in die 3. Liga ein.