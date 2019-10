In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten am Mittwochabend drei sächsische Teams an. Das erste Spiel um 18:30 Uhr bestreitet RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Die Gastgeber sind in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang ungeschlagen. Die letzte Begegnung der beiden Erstligisten vor anderthalb Wochen endete unentschieden mit 1:1.