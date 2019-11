Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League einen wichtigen Sieg für ein Erreichen des Achtelfinales erzielt. Beim russischen Meister Zenit Sankt Petersburg setzten sich die Leipziger am Dienstag vor 55.000 Zuschauern 2:0 durch. Die Tore schossen Diego Demme kurz vor der Halbzeitpause und Marcel Sabitzer nach gut einer Stunde. Ein Treffer von Marcel Halstenberg wurde wegen Handspiels nicht anerkannt. Mit drei Siegen aus vier Spielen stehen die Leipziger in ihrer Gruppe auf Platz 1. Mit einem Erfolg im nächsten Spiel gegen Benfica Lissabon kann der Einzug in die K.O.-Phase perfekt gemacht werden. Mehr zum Spiel in Sankt Petersburg lesen Sie hier: