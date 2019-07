RB Leipzig bekommt am Freitagabend Besuch aus Frankreich. Der Fußballbundesligist bestreitet ab 18 Uhr in Vorbereitung auf die neue Saison sein drittes Testspiel. Gegner im Markranstädter "Stadion am Bad" ist der Club Stade Rennes. Insgesamt sind drei Spielphasen zu je 45 Minuten geplant. Damit solle allen Fußballern genügend Einsatzminuten ermöglicht werden, hieß es. Das Duell gegen den amtierenden französischen Pokalsieger überträgt der MDR ab 18 Uhr im Livestream.