Die Corona-Krise trifft auch den Fußball hart. Wie viele Profi-Kicker sind auch die Fußballer des SV Donaustauf seit April als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Kurzarbeit. Um in der Spielpause der Bayernliga über die Runden zu kommen, arbeiten drei von ihnen derzeit auf einer Baustelle in Leipzig. Die Kicker haben das Angebot ihres Sportdirektors Matthias Klemens angenommen und reißen nun Wände ein. Der 48-Jährige ist gleichzeitig Geschäftsführer einer Firma für Sanierung und Denkmalschutz mit einem Büro in Leipzig.