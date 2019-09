25.09.2019 | 16:26 Uhr Gebäudereiniger in Dresden und Leipzig legen Arbeit nieder

Die Interessensgemeinschaft Bau hat wegen des anhaltenden Tarifstreits in der Gebäudereiniger-Branche zu 48-stündigen Warnstreiks aufgerufen. Am Mittwoch legten Beschäftigte in Dresden ihre Arbeit nieder. Am Donnerstag sollen sich auch Gebäudereiniger in Leipzig beteiligen.