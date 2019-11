Sachsen gibt weitere menschliche Gebeine aus der Kolonialzeit an das Herkunftsland Australien zurück. Die sterblichen Überreste von 45 indigenen Australiern aus dem ethnographischen Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sollen am Donnerstag in einer Zeremonie im Leipziger Grassi Museum für Völkerkunde an die australische Botschafterin übergeben werden.