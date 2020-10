Die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Völkerschlacht von 1813 in Leipzig finden in diesem Jahr in eingeschränkter Form statt. So mussten die traditionelle historische Gefechtsdarstellung und "Ein Dorf im Jahr 1813" in Liebertwolkwitz abgesagt werden. An diesem Wochenende finden jedoch kleinere Veranstaltungen statt.