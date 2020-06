Wilhelm Schlemmer war gerade einmal 15, als es am 17. Juni 1953 zu den Aufständen kam. Doch schon in diesen jungen Jahren gehörte er zu den etwa 40.000 Leipzigern, die auf die Straße gingen, um sich gegen den DDR-Staat aufzulehnen. Schlemmer erinnert sich noch, wie er vom Markt in die Beethovenstraße zog, die ersten Schüsse und Schreie hörte und einen toten Menschen sah, der durch die Massen in Richtung Hauptbahnhof getragen wurde.