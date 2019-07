Einen Tag, bevor sich der Anschlagsversuch auf Adolf Hilter zum 75. Mal jährt, erinnern die Stadt Leipzig und Vertreter der Bundeswehr an Widerständler und Opfer. Über 200 Männer und Frauen wurden infolge des missglückten Attentats ermordet. Die Stadt hat einen besonderen Bezug zu dem historischen Ereignis: Der ehemalige Leipziger Bürgermeister Carl Friedrich Goerdeler war an den Vorbereitungen des Anschlags beteiligt.

Carl Friedrich Goerdeler war an den Planungen zum Hitler-Attentat beteiligt. Bildrechte: IMAGO

Am späten Vormittag werden Torsten Bonew, Erster Bürgermeister der Stadt Leipzig, und Generalmajor Norbert Wagner von der Bundeswehr einen Kranz am Goerdeler-Denkmal vor dem Neuen Rathaus niederlegen. Neben Bonew wird auch Andreas Goerdeler, Enkel von Carl Friedrich Goerdeler, eine kurze Rede halten. Interessierte können sich der Gedenkveranstaltung anschließen und im Anschluss noch eine themenbezogene Ausstellung im Neuen Rathaus besuchen.



Die Schau widmet sich unter der Überschrift "Unsere wahre Identität sollte vernichtet werden" den Kindern der Verschwörer, die nach dem 20. Juli 1944 nach Bad Sachsa verschleppt wurden. Bis zu 200 Kinder, deren Väter hingerichtet und Mütter inhaftiert wurden, sind von ihren Familien und Geschwistern getrennt worden und haben neue Namen erhalten. Ihr Schicksal ist noch bis zum 22. Juli 2019 in der Unteren Wandelhalle nachzuverfolgen.