In Leipzig sind die Feiern zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution angelaufen. Seit dem Vormittag läuft im Gewandhaus der Festakt zum Jubiläum. In seinem Grußwort bezeichnete Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung die historischen Szenen von der Demonstration am 9. Oktober 1989 als "Gänsehautmomente". Es sei eine äußerst kraftvolle Demonstration gewesen, als die 70.000 Menschen über den Innenstadtring zogen. Leipzig sei eine Stadt der vielen kleinen Freiheiten gewesen, die im Herbst 1989 zur Stadt der großen Freiheit geworden sei. Mit Blick auf die heutige Zeit betonte Jung, dass die Herausforderungen, unsere demokratische Grundordnung zu erhalten, gewaltig seien. Die Menschen müssten dringend wieder miteinander ins Gespäch kommen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wiederholte in seiner Rede seine Äußerung, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Das müsse auch so ausgesprochen werden, um die Leistungen aus dem Herbst 1989 zu würdigen. Natürlich seien in den vergangenen 30 Jahren Fehler gemacht worden, so Kretschmer weiter. Er selbst hätte es beispielsweise gut gefunden, hätte man in den 1990er- Jahren eine gemeinsame Verfassung für Deutschland erarbeitet. Für diese Aussage erhielt er viel Beifall im Saal.