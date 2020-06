In der Affäre um aus der Asservatenkammer verkaufte Fahrräder bei der Polizeidirektion Leipzig ermittelt jetzt die Generalstaatsanwaltschaft. Wie die Behörde in Dresden mitteilte, hat sie die Ermittlungen am Mittwoch "wegen der herausgehobenen Bedeutung, des Umfangs der Ermittlungen und einer Vielzahl beschuldigter Beamter und Angestellter im polizeilichen Dienst" an sich gezogen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen werden ab sofort bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden von der "Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES)" gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Sachsen geführt.