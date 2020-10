Normalerweise sind Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg nach Hause gesetzlich unfallversichert. Hinterbliebene können Sterbegeld und Witwenrente bekommen. Doch in dem Fall verweigerte die Unfallkasse die Hinterbliebenenzahlungen. Sie sieht es nicht als erwiesen an, dass der Mann wirklich auf dem Heimweg war. Die Witwe sieht das anders. Weshalb der Produktionsmitarbeiter seinen Arbeitsplatz verließ, ist laut Bundessozialgericht unklar. Laut vorhergehenden Gerichtsentscheidungen in Sachsen gab es möglicherweise Streit in der Firma. Ermittler stellten bei dem Verunglückten keine Gesundheitsprobleme oder Beeinträchtigungen durch Alkohol, Medikamente oder Drogen fest. Suizidabsichten schloss seine Frau aus.