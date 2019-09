Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig beschäftigt sich am Donnerstagvormittag mit der Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Das höchste deutsche Verwaltungsgericht muss darüber entscheiden, ob die Regelung in Brandenburg verfassungsgemäß ist. Die Polizisten des Landes müssen bei Einsätzen Namensschilder tragen oder in geschlossenen Einheiten an den Uniformen ein Kennzeichen tragen, das eine nachträgliche Identifizierung ermöglicht.