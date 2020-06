Ein Autofahrer ist der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rackwitz in die Radarfalle gerast. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde der Fahrer am Donnerstag mit 82 Kilometer pro Stunde zu viel erwischt. Der Mann war auf der Bundesstraße 184 in einem Kreuzungsbereich mit 152 Kilometer pro Stunde unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Erlaubt seien dort 70.