Auch Handwerkskammerpräsident Volker Lux ist zufrieden. Eine schwierige Ausbildungs- und Prüfungszeit für die Azubis des Abschlussjahres gehe zu Ende. Bei den Prüfungen habe es keine Abstriche gegeben. Alles sei regelkonform abgelaufen, so Lux. Sogar die angehenden Friseure hätten an Modellen arbeiten können, obwohl die Läden in den vergangenen Wochen geschlossen waren. Die Prüfungen selbst hätten in den großen Räumen des Bildungszentrums und mit viel Abstand stattgefunden.