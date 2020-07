Die Impfpflicht für Masern gilt den Angaben zufolge für alle nach 1970 Geborenen, die mindestens ein Jahr alt sind und in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden oder beschäftigt sind. Ferner gilt die Impfpflicht für Personal in medizinischen Einrichtungen. Gemeinschaftseinrichtungen sind unter anderem Kitas, Schulen oder Heime. Zu den medizinischen Einrichtungen zählen zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen und Rettungsdienste.



Die nach den Sommerferien neu in die Schule kommenden Erstklässler müssen bis zur Einschulung zwei Masernimpfungen erhalten haben. Wenn bei Schulbeginn kein ausreichender Schutz vor Masern vorliegt, können die Erstklässler zwar die Schule besuchen, dürfen aber nicht im Hort betreut werden.