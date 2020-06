Es ist ein Kompromiss, der jetzt vorliegt. Statt einer Direktverbindung zwischen Pleiße und Markkleeberger See soll nun die Kleine Pleiße ausgebaut werden. Einerseits werde so der Wasserweg für kleine Boote freigemacht, andererseits könne die Kleine Pleiße als Abfluss für überschüssiges Seewasser dienen, sagte Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Westsachsen MDR SACHSEN.



Nachdem das Großprojekt "Markkleeberger Wasserschlange" an den Prüfern der Landesdirektion Sachsen scheiterte, hat die Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland damit eine deutlich kleinere Lösung vorgelegt. Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig und Sprecher der Steuerungsgruppe, zeigte sich dennoch zufrieden mit diesem Kompromiss. Damit könne man zum einen den Gewässertourismus im Leipziger Neuseenland weiter voranbringen.