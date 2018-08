Gewandhaus eröffnet Spielzeit mit Star-Cellist Yo-Yo Ma

Mit dem Star-Cellisten Yo-Yo Ma startet das Leipziger Gewandhaus in seine neue Saison. Am 31. August spielt der US-Musiker mit dem Gewandhausorchester unter Leitung von Andris Nelsons im Eröffnungskonzert Schostakowitschs erstes Cello-Konzert sowie Leonard Bernsteins Komposition "Three Meditations". Nur zwei Tage später gibt Yo-Yo Ma ein Solo-Konzert in der Nikolaikirche mit Bachs Cello-Suiten. 1984 war Yo-Yo Ma für seine Aufnahmen der Bach-Suiten mit einem Grammy ausgezeichnet worden.

Eine besondere Verbindung nach Boston

Zu Beginn der neuen Spielzeit will das Gewandhaus mit einer Themenwoche die besondere Beziehung zu Boston feiern. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ist auch musikalischer Direktor des "Boston Symphony Orchestra". So ist während des Eröffnungskonzerts im Gewandhaus ein Stück zu hören, dass von Gewandhaus und Boston Symphony gemeinsam in Auftrag gegeben wurde. Sean Shepherds Komposition "Express Abstractionism" wird erstmals in Europa zu hören sein.



In der Themenwoche "Boston" veranstaltet das Gewandhausorchester außerdem einen Abend mit Liedern aus Broadway-Produktionen und Hollywood Filmen. Auch ein Kammermusik-Abend zum 100. Geburtstag des US-Komponisten Leonard Bernstein ist geplant.

Cellist Yo-Yo Ma wurde für seine musikalischen Leistungen vielfach ausgezeichnet. Bildrechte: dpa Yo-Yo Ma gilt als einer der besten Cellisten der Welt. 1955 wurde er als Sohn einer Violinistin und eines Musik-Professors in Paris geboren. Schon im Alter von vier Jahren begann Yo-Yo Ma unter Anleitung seines Vaters mit dem Cellospielen. Nachdem er mit seiner Familie nach New York zog, ging er an die berühmte Juilliard School of Music. Mit acht Jahren trat er als Solist unter der Leitung von Leonard Bernstein auf. Ende der 1970er-Jahre begann die internationale Karriere des chinesisch-stämmigen Cellisten. Er arbeitete seitdem mit unzähligen berühmten Orchestern und Dirigenten, seine CDs wurden insgesamt 16 Mal mit dem Grammy ausgezeichnet. 2006 wurde Yo-Yo Ma zum Friedensbotschafter der Vereinten Nationen ernannt.

Gewandhaustag und musikalische Experimente