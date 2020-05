Im neuen Quartier am Bayerischen Bahnhof in Leipzig entstehen zwei multifunktionale Gebäude am Dösner Weg. Neben einer Kindertagesstätte mit 165 Plätzen entwickelt das Gewandhaus ein "Music Lab" mit Proberäumen und einem kleinen Konzertsaal mit 200 Plätzen. Teil des Ensembles soll ein Appartementhaus mit 24 Unterkünften sein, in dem die internationalen Studenten der Mendelssohn-Orchesterakademie untergebracht werden können. Das Gewandhaus ist derzeit auf der Suche nach Förderern, um das Projekt zu realisieren.