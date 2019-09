Die Eisenbahnstraße in Leipzig gilt als ein Kriminalitätsschwerpunkt. Hier im Leipziger Osten hat das Gewandhausorchester am Wochenende sein diesjähriges Stadtteilprojekt gestartet. In der Umgebung rund um den Park Rabe wollen die Musiker in den nächsten Monaten in verschiedenen Projekten gemeinsam mit den Anwohnern musizieren.