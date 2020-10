Der Dirigent Andris Nelsons hat seinen Vertrag als Gewandhauskapellmeister in Leipzig um fünf Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte die Stadt mit. Der Stadtrat muss der Verlängerung noch zustimmen. Oberbürgermeister Jung lobte den Letten für dessen Ideen und Pläne. Der neue Vertrag beinhaltet unter anderem auch die Übernahme einer Opernproduktion mit dem Gewandhausorchester. Nelson selbst kündigte mehrere Festivals an, die er in den kommenden Jahren gestalten will. Der 41 Jahre alte Musiker leitet das Leipziger Gewandhausorchester seit 2018.